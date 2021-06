Recco, boom di multe per abbandono di rifiuti a un passo dalle isole ecologiche

Recco. Dieci verbali con ammende notificati dalla polizia locale, nelle ultime settimane, per errato conferimento e abbandono dei rifiuti accanto alle isole ecologiche.

Anche grazie all’uso di telecamere, gli agenti hanno riscontrato che in particolare le regole non sono state rispettate in via san Rocco dove alcuni cittadini hanno conferito i rifiuti fuori orari o in un sacco nero o abbandonato nei pressi di cassonetto un telefono cellulare, senza richiedere la prenotazione per il ritiro gratuito e il corretto smaltimento.

In via IV Novembre, invece, è stato abbandonato accanto ai contenitori un pallet di legno, in largo dei Mille quattro sedie in plastica, in via Vastato una pentola.

“La città pulita piace a tutti commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – ma dobbiamo assumere comportamenti virtuosi e per questo motivo chiediamo la collaborazione dei cittadini affinché gli atteggiamenti di alcuni non vanifichino le azioni di chi segue le regole per il corretto conferimento dei rifiuti”.

A Recco non mancano le opportunità per conferire correttamente i rifiuti a cominciare dal Centro di Raccolta di via della Nè, dalla rinnovata postazione di Cabina Loderini – isola ecologica in pieno centro – per consegnare piccoli elettrodomestici e altri materiali e, infine, dal servizio Ecovan, il camioncino Amiu predisposto per la raccolta di rifiuti ingombranti.