Rapallo, l’annuncio del sindaco Bagnasco: “Riapre da oggi la funivia Montallegro”

Genova. Riapre oggi la funivia che collega Rapallo con il santuario di Nostra signora di Montallegro. Ne dà notizia il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sulla sua pagina facebook: “Dopo numerose richieste, grazie al consigliere Eugenio Brasey – scrive Bagnasco – e all’interessamento dei nostri parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, abbiamo ricevuto la conferma della riapertura dalle 15:00 circa di oggi 29 giugno, della funivia di Rapallo che collega il centro cittadino al Santuario N.S. di Montallegro”.

La funivia era chiusa da maggio per la manutenzione quinquennale dell’impianto. La notizia delle chiusura era circolata in contemporanea con la tragedia del Mottarone ma dal Comune avevano sempre chiarito che non c’era alcun collegamento visto che l’impianto ligure è stato sempre soggetto a controlli periodici e verifiche approfondite.

Tuttavia, essendo il direttore d’esercizio della funivia di Montallegro Enrico Perocchio, arrestato e poi scarcerato proprio per la tragedia di Stresa, la funivia non aveva potuto riaprire il primo giugno, come previsto.

La funivia oggi 29 giugno chiuderà alle 18. Da domani seguirà il seguente orario dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.