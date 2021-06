Rapallo guarda ai giovani: arriva il contest estivo “Rapax 2021”

Rapallo. “Tengo particolarmente ai nostri giovani concittadini, insieme al consigliere alle politiche giovanili Daniele Trucco stiamo lavorando per fare in modo che i più giovani tornino presto a vivere serenamente e partecipino sempre più attivamente ad iniziative per migliorare la Città”. A dirlo il sindaco Carlo Bagnasco dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale di tre variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 volte alla realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale con particolare riguardo ai più giovani.

Un primo segnale di graduale ritorno alla normalità si avrà con “Rapax 2021”, un evento

organizzato in collaborazione con l’associazione “Link”, in cui i partecipanti potranno mettere

in mostra il proprio talento sul palco e verranno premiati nel corso di una serata conclusiva

che si terrà il prossimo 10 luglio sul Lungomare.

12.100 euro sono i fondi provenienti dal bando “Partecipo, imparo, mi diverto #GiovaniLiguria” sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021, che verranno destinati al Consorzio Agorà per partecipare al Progetto “Carugi” (Cantiere Rigenerazione Urbana Giovani).

44mila euro, distribuiti tra 2021 e 2022, è la quota assegnata da Regione Liguria al Comune

di Rapallo in merito al bando “Abilità al plurale 2”, un programma di attività che promuovono

l’inserimento socio – lavorativo di soggetti a rischio emarginazione sociale.

“Le variazioni di bilancio approvate sono una misura fondamentale per sostenere i tanti ragazzi che, a causa della pandemia, da ormai più di un anno e mezzo, hanno visto modificare significativamente le proprie abitudini sociali e di svago – ha aggiunto l’assessore al bilancio Antonella Aonzo – si tratta un tema delicato a cui vogliamo dedicare la nostra attenzione e destinare le risorse economiche necessarie”.