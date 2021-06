Rapallo, Autostrade rassicura il Comune: “Il tratto di A12 è sicuro, il casello sarà ristrutturato”

Rapallo. Si è tenuto questa mattina l’incontro chiesto dal sindaco Carlo Bagnasco tra l’amministrazione comunale di Rapallo e Autostrade per l’Italia per fare il punto sull’emergenza viabilità.

Francesco Sapio, direttore del primo tronco di Autostrade per l’Italia,” ha rassicurato i rappresentanti della civica amministrazione circa la sicurezza lungo il tratto autostradale che insiste sul territorio cittadino”, spiega il Comune in una nota.

Autostrade si è inoltre impegnata ad effettuare una serie di interventi nell’ambito comunale di Rapallo. Tra questi, la ristrutturazione del casello autostradale: i lavori, già programmati nell’ambito del piano pluriennale di ripristino conservativo delle stazioni, verranno anticipati e prevedono, tra l’altro, il miglioramento della rotatoria di piazzale Genova. ”

“Ringrazio l’ingegner Sapio per aver dato, in tempi brevi, la sua disponibilità a un incontro a fronte della mia richiesta – commenta il sindaco Carlo Bagnasco – Sono anzitutto soddisfatto per le puntualizzazioni e le rassicurazioni fornite sul discorso sicurezza del tratto autostradale che attraversa Rapallo. Positiva anche l’intenzione di Autostrade di effettuare interventi di miglioria sul nostro territorio”.