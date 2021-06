Rafforzamento organici delle forze dell’ordine, il Siap: “In Liguria organici ancora insufficienti”

Genova. Il sindacato di polizia Siap interviene sul piano di rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine ricordando come “da almeno 5 anni il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha lanciato l’allarme mettendo in evidenza l’urgente necessità di un piano massiccio di assunzioni per evitare il rischio di andare sotto la linea di galleggiamento per la mancanza di un adeguato turn over”.

I Governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno messo in campo “un graduale incremento di personale bandendo finalmente quei concorsi pubblici che erano bloccati da più di 15 anni”.

Tuttavia, dice il Siap, “gli incrementi non tengono conto del congruo numero di pensionamenti” per cui “per quanto riguarda il territorio ligure, bisogna continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente organici che sono ancora in grande difficoltà.”

Infine, precisa il sindacato “per ulteriore trasparenza ricordiamo che la Liguria non è stata minimamente rafforzata con le aggregazioni estive e questo è stato un segnale molto negativo che il Siap ha immediatamente stigmatizzato. Questo sarà uno degli argomenti che tratteremo durante l’imminente incontro con il Prefetto di Genova”.