Quinto, 17enne trovato con un etto di hashish nascosto nei boxer: denunciato

Genova. Controlli alla stazione di Quinto nel pomeriggio di ieri dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti di gruppi di giovanissimi che sarebbero soliti consumare alcol e sostanze stupefacenti tra i giardini e la spiaggia.

Gli agenti del commissariato Nervi e del reparto prevenzione crimine della Questura hanno fermato un ragazzo, poi identificato come un 17enne genovese residente in centro storico, che si è innervosito alla sola richiesta dei documenti. Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di perquisirlo. Il ragazzo ha prima fatto resistenza poi ha dovuto cedere sottoponendosi al controllo: gli agenti hanno cosi scoperto che il ragazzino aveva nascosto nei boxer un grosso pezzo di hashish e un altro più piccolo lo teneva invece in tasta per un totale di cento grammi circa di ‘fumo’.

Il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza alla procura per i minorenni.