Pusher ingoia ovuli, fugge dalla polizia locale in via Gramsci e viene investito

Genova. Oggi una pattuglia della polizia locale ha fermato un uomo ritenuto sospetto in piazza dello Statuto. Il giovane, centroafricano, ha tentato di prendere tempo in ogni modo quando gli agenti gli chiedevano documenti e generalità, poi è fuggito improvvisamente, attraversando via Gramsci e intersecando il transito delle vetture nei due sensi.

Nella seconda semicarreggiata è stato travolto da un’auto che procedeva da ponente verso levante. Il guidatore non ha potuto evitare l’impatto.

Il fuggitivo, cadendo, ha sbattuto la testa contro un marciapiede. Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Non rischia di morire.

Gli agenti hanno avuto modo di vedere che ha ingoiato alcuni ovuli che teneva in bocca e che contengono, presumibilmente, droga.

Al momento l’uomo è piantonato in ospedale in attesa della Tac per capire quanti siano gli involucri ingeriti.