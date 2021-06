PSA Olympia implacabile: le leonesse vincono 3-0 e fanno un altro passo verso la A2

Castel D’Azzano. Continua la marcia inarrestabile della PSA Olympia nella fase finale dei playoff per la promozione in Serie A2: nella finale di andata le ragazze di coach Matteo Zanoni centrano l’ennesimo 3-0 di questa seconda parte di campionato e sfoderano nuovamente una prestazione maiuscola.

Partita delicata dalla posta in palio altissima preparata molto bene da tutto lo staff tecnico e ben interpretata dalle leonesse, malgrado la tensione.

Primo round di finale comunque decisamente impegnativo, nonostante il risultato parli di una vittoria netta. Dopo un primo set controllato sin dal primo pallone e vinto 17-25, i successivi due parziali sono stati molto tirati e combattuti.

Le leonesse sono riuscite a contenere la reazione della Vivigas Arena Volley Verona e si sono aggiudicate prima il secondo set ai vantaggi 24-26 e il conclusivo terzo set 23-25.

“È stata una partita difficile per le condizioni ambientali e per il valore avversario – esordisce coach Matteo Zanoni -. La Vivigas ha provato in tutti i modi a metterci in difficolta e a tratti ci è anche riuscita. Caratterialmente le ragazze sono state magistrali, sono sempre state molto lucide in un contesto in cui non era semplice esserlo. Tecnicamente parlando abbiamo impostato bene la partita con il nostro servizio e poi abbiamo messo tanto cuore in difesa. Ora bisogna tenere i piedi per terra – sottolinea il coach gialloblù – Ci alleneremo forte anche in quest’ultima settimana per il ritorno che sarà sulla falsariga dell’andata. Non sarà semplice, ma noi faremo di tutto come abbiamo fatto fino a questo momento per farci trovare pronti”.

Un successo che soddisfa ovviamente anche il patron Giorgio Parodi: “L’Olympia sta facendo la storia, il sogno sta quasi diventando realtà. Siamo una squadra forte. Sono orgoglioso di queste ragazze meravigliose che non hanno mai mollato e di tutto lo staff tecnico. Andare a vincere a Verona non era facile, però il sogno continua, un tassello importante lo abbiamo messo”.

Un successo importantissimo in trasferta, ma ora la testa è rivolta completamente alla gara di ritorno tra le mura amiche del PalaFigoi di sabato 19 giugno ore 17. Alla favola PSA Olympia servirà vincere almeno due set per il sogno promozione. Ultimo appuntamento stagionale che sarà finalmente a porte aperte, ma con capienza ridotta. Per coloro che non riuscissero a venire ricordiamo che ci sarà sempre la diretta streaming della partita sulla pagina Facebook Olympia PGP Volley Voltri.