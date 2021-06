Presentato il logo del progetto Busalla Coach Academy

Genova. “Il sole, nel regno del calcio, non tramonta mai”… L’Asd Busalla Calcio 1909 ha alzato il velo sul logo di presentazione del Busalla Coach Academy, progetto che pone come obiettivo primario la crescita del settore giovanile biancoblù ed il percorso di arricchimento per tecnici e non solo.

Un tecnico che vuole garantire il meglio ai propri ragazzi non può non prescindere dall’essere al contempo istruttore e studente, ragion per cui la società punta molto a questa iniziativa per favorire la crescita ed il continuo aggiornamento didattico come base fondamentale della propria filosofia sportiva.

Insomma, come non allinearsi al pensiero di Johan Cruyff, quando dice: “Quello che conviene insegnare ai ragazzi è il divertimento, il tocco di palla, la creatività, l’invenzione”.