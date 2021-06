Precari della Culmv, impegno su rinnovo di 6 mesi per 95 lavoratori

Genova. Un incontro durato due ore per arrivare all’impegno per il rinnovo semestrale per i 95 lavoratori della Compagnia Unica il cui contratto era in scadenza il 30 giugno. Le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil hanno incontrato il Presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il segretario generale Paolo Piacenza e il dirigente allo sviluppo Marco Sanguineri che era in collegamento.

Presente anche il responsabile finanziario della Culmv. Un risultato importante accolto con soddisfazione dai 95 lavoratori in presidio sotto Palazzo San Giorgio che hanno aspettato l’esito finale del vertice con fumogeni e cori in cui chiedevamo di poter lavorare.

Mercoledì previsto un nuovo incontro alla presenza dei terminalisti e della Compagnia Unica in cui si attende la fumata bianca. Siglato un verbale d’incontro in cui l’Autorità Portuale si impegna a trovare a individuare anche i percorsi per arrivare alla stabilizzazione dei lavoratori