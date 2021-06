Porto di Pra’, partito il “fast corridor” doganale verso il magazzino di Mondovì

Genova. È partito il fast corridor doganale che, via camion, permette il trasferimento di merce containerizzata dal porto di Genova Prà verso il magazzino della società Nord Ovest SpA a Mondovì.

Questo corridoio si aggiunge a quello inaugurato pochi giorni fa tra la piattaforma di Vado ligure e lo stesso magazzino.

Il corridoio doganale controllato (fast corridor, per sottolineare la sua particolare efficacia nell’ ottimizzazione dei tempi di sdoganamento) prevede il trasferimento di merci containerizzate secondo percorsi privilegiati e controllati, dai porti nazionali ad aree logistiche situate nell’ entroterra , dove avviene il loro sdoganamento.

Con questi due nuovi corridoi doganali controllati, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esteso anche al territorio del cuneese la possibilità di essere parte integrante di una catena logistica innovativa e totalmente digitalizzata e di diventare territorio di riferimento per il bacino portuale, in particolare per il nuovo terminal portuale di Vado ligure che conferma la sua multifunzionalità logistica

Benefici:

• decongestione delle aree portuali;

• riduzione dei tempi di permanenza dei container nel porto, con conseguente risparmio sui costi;

• riduzione dei tempi di percorrenza;

• maggior sicurezza, grazie alla combinazione dei controlli documentali e monitoraggio fisico del flusso di merci;

• digitalizzazione del processo (internet della logistica);

• possibilità per le aziende di integrare gli adempimenti doganali con le proprie procedure logistiche aziendali.