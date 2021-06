Porta Siberia torna un museo: al porto antico la mostra “Milo Manara, viaggio nel desiderio”

Genova. In oltre cinquant’anni di carriera Milo Manara, maestro del Fumetto italiano e internazionale, ha creato un universo immaginifico fatto di erotismo, avventura, cinema, storia, pubblicità, sociale che ha influenzato generazioni di lettori e autori.

Dal 23 giugno al 17 ottobre, al Porto Antico di Genova, le opere di Manara prenderanno forma nella mostra “Milo Manara. Un viaggio nel desiderio”, patrocinata dal Comune di Genova, a cura di Claudio Curcio per COMICON e organizzata dal Porto Antico di Genova S.p.a., Visiona e SMART.

Cento opere originali affiancate da schizzi, bozzetti, studi, documenti rari e inediti e, per la prima volta in esposizione, le illustrazioni “Lockdown Heroes” realizzate nel 2020, durante l’emergenza Covid-19, a sostegno delle donne che hanno continuato a lavorare affinché la vita andasse avanti.

> – ha dichiarato Milo Manara.

“Milo Manara. Un viaggio nel desiderio”, presentata in diretta streaming il 22 giugno alle ore 12.00 in compagnia dell’autore, ripercorre le tappe principali del percorso artistico di Manara, facendo un tuffo nell’avventura con il suo alter ego Giuseppe Bergman e gli anni di amicizia con Hugo Pratt, passando per il cinema e i lavori con Federico Fellini, ma anche attraversando la storia con Caravaggio e i Borgia, senza dimenticare le grandi serie di illustrazioni dedicate a Brigitte Bardot e allo Zodiaco e gli omaggi ai cantautori della Scuola genovese come Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè e Umberto Bindi.

> – afferma Claudio Curcio, Curatore della mostra e Direttore di COMICON – International Pop Culture Festival di Napoli – >

> – afferma Mauro Ferrando, Presidente di Porto Antico di Genova S.p.A. – >

Completano il viaggio le illustrazioni “Lockdown Heroes” realizzate nel 2020 durante la prima ondata dell’emergenza Covid-19 e dedicate alle categorie lavorative impegnate in prima linea durante i primi mesi di pandemia.

Milo Manara. Un Viaggio nel Desiderio

dal 23 giugno al 17 ottobre

Porto Antico di Genova – Porta Siberia

Orari: martedì/domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Biglietteria in loco secondo disponibilità e online: midaticket.it

Intero: 12,00€

Convenzioni, under 26 e over 65: 9,00€

Ridotto: 7-14 anni: 6,00€

Gruppi: 9,00€ 15 persone 14+1 gratuito

Gratuito: portatori di handicap, under 6 anni, stampa accreditata