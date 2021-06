Ponte del Lagaccio, questa volta è ufficiale: sabato 12 giugno la riapertura

Genova. Domattina, sabato 12 giugno, alle 9, il Ponte del Lagaccio, riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia. Lo si legge nella nota riassuntiva dei lavori in corso che ogni venerdì il Comune invia attraverso i suoi numerosi canali. Dunque i quartieri di Oregina e San Teodoro, dopo quasi tre anni di attesa, per poter tornare a percorrere il Don Acciai senza la necessità di utilizzare il by-pass che si snoda dietro al campo di calcio. Tornerà regolare anche la circolazione dei bus Amt.

La riapertura, più volte spostata in avanti nel tempo, era programmata – fine marzo fino a pochi giorni – ma le cose sono andate per le lunghe.

Il ponte è chiuso dal 3 settembre 2018 quando, pochi giorni il crollo del Morandi, sulla base di alcuni problemi strutturali e forse anche per una rinnovata attenzione per le strutture in calcestruzzo della città, il Comune di Genova ha deciso di sbarrare l’accesso.

I lavori sono stati consegnati, dopo un bando di gara più volte rinviato, nell’ottobre del 2019. Ci sono stati alcuni interventi propedeutici al di sotto delle pile ma poco altro. A marzo il cantiere si è fermato per via delle difficoltà legate all’emergenza Coronavirus.

Quando i lavori erano iniziati finalmente, lo scorso mese di giugno il Comune aveva ipotizzato una riapertura in autunno. Poi quella data si è progressivamente spostata.

Questo perché, a causa delle condizioni del terreno sottostante il ponte, in gran parte terreno di riporto, poco stabile, l’azienda incaricata, insieme ai tecnici del Comune, ha valutato la necessità di pianificare una diversa progettazione in corso d’opera e costruire una complessa opera di fondazione. Sono stati realizzati 50 micropali da trenta metri ciascuno.

Le due vecchie pile in calcestruzzo sono state demolite e poi sostituite da una sola pila in acciaio corten, costituita da diversi bracci ad arco a sostenere un impalcato. Nei giorni scorsi gli operai hanno completato le opere di asfaltatura, i marciapiedi e l’illuminazione.