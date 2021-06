Piazza Martinez, tentano di rapinare un coetaneo mentre passa la volante: due ragazzini denunciati

Genova. Sono sempre più frequenti i passaggi delle volanti della polizia in piazza Martinez, soprattutto dopo i numerosi esposti dei residenti che da tempo segnalano in particolare al commissariato San Fruttuoso la situazione dei giardini dove si assembrano gruppi di ragazzini anche la sera.

E proprio il passaggio di una volante del commissariato San Fruttuoso ieri sera, poco prima del coprifuoco, ha consentito di sventare una rapina ai danni di un minorenne che si trovava in sella alla sua bici ed è stato bloccato da altri due ragazzi. Gli hanno messo le mani in tasca per cercare i soldi e gli hanno ordinato di scendere dalla bici probabilmente per rubargliela.

Ma in quel momento esatto il giovane ha visto l’auto della polizia e ha attirato l’attenzione degli agenti facendo fuggire i due giovani rapinatori che sono stati raggiunti poco dopo e hanno tentato inutilmente di divincolarsi.

I due sono stati denunciati alla procura dei minori per tentata rapina in concorso e resistenza.