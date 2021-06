Pesca record a Sestri Levante: mille casse di acciughe in una notte

Sestri Levante. Oltre mille casse di acciughe sono sbarcate questa mattina dal peschereccio Michelangelo, a Sestri Levante. Un bottino importante che ha reso soddisfatti i pescatori.

Si tratta però di acciughe di piccola taglia, non sufficiente per la salagione, e allora la maggior parte sono state inviate sulla costa adriatica dove è più facile vendere l’acciuga di dimensioni medio piccole.

Tuttavia il comandante Emanuele Merisio si è detto soddisfatto per la quantità, molto meno per la resa che per una cassa di 7 kg sarà inferiore a 10 euro a cassa.

Complessivamente in Liguria sono state pescate oltre 70 tonnellate di acciughe e nelle pescherie il prezzo è sceso a 6/8 euro al kg con sovrapprezzo per il prodotto pulito e dislocato.