Pedali nella notte: ricominciano le uscite del giovedì sera a cura di Fiab Genova

Genova. Parte l’edizione 2021 delle passeggiate estive in bicicletta. Sotto le stelle con gli amici, alla ricerca di fresco, salute e relax. “Pedali nella notte” è la fortunata serie di pedalate di gruppo notturne promossa da Fiab Genova fin dai primi anni Novanta.

L’obiettivo è quello di creare un’occasione per chi, nelle calde sere d’estate, ha voglia di uscire in bicicletta anziché in auto e cerca la giusta compagnia. La buona occasione per incontrare amici e pedalare lungo itinerari sicuri, insoliti e ricchi di curiosità.

Le uscite saranno tutte di giovedì sera dal 24 giugno al 16 settembre quando si darà avvio alla settimana europea della mobilità sostenibile.

Si incomincia questo giovedì alle ore 21 in piazza De Ferrari con “Sorge la Luna dalla Lanterna”. In occasione del plenilunio del solstizio d’estate si pedalerà lungo la ciclovia da De Ferrari fino alla stazione di Cornigliano per poi osservare il sorgere della Luna piena dalla ciclabile che attraversa il Polcevera. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutti, ma limitata a 25 partecipanti. Per partecipare è necessario compilare questo modulo.

Gli organizzatori raccomandano il massimo rispetto del codice della strada (con il rosso non si passa, di notte ci vogliono le luci, eccetera) e della normativa anti Covid (no assembramento – mascherina – distanze, eccetera).

Le iniziative dei giovedì successivi verranno comunicate di volta in volta attraverso il sito e la pagina Facebook Fiab Genova.