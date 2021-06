“Parliamo Europeo”: un cast di ospiti di grande livello, ospiti del nostro format

Savona. Come promesso in fase d’avvio della trasmissione “Parliamo Europeo”, continuiamo il gioco ‘pokeristico’ con chi segue il nuovo format della piattaforma Edinet, invitando i lettori a spillare le carte, nell’intento di individuare i prossimi tre ospiti del programma, che seguiranno i predecessori, e Alessandro Scanziani (padrino del format, avendolo tenuto a battesimo), Matteo Solari ed Andrea Dagnino (stimati tecnici del panorama ligure), Saša Bjelanović (ex goleador del Genoa e d.s. dell’Hajduk Spalato) ed Enrico Nicolini (opinionista principe, oltre che cuore blucerchiato)…

Una carta (quella di oggi, martedì 16 giugno) vogliamo comunque scoprirla subito… l’ospite (i cui indizi erano le vittorie di due Coppe Italia, una con la Sampdoria ed una col la Juventus) sarà Roberto Galia, dodici presenze con la Nazionale Under 21 e tre con gli azzurri di Arrigo Sacchi, una “vita da mediano” con le maglie di Como, Sampdoria, Verona, Juventus ed Ascoli.

Mentre per tracciare l’identikit dei successivi tre ospiti, ripetiamo il giochino degli indizi:

ospite di mercoledì 16 giugno : argentino di nascita , è stato responsabile tecnico delle giovanili di una Nazionale di lingua inglese;

: , è stato responsabile tecnico delle giovanili di una ospite di giovedì 17 giugno : ex centrocampista di Verona, Genoa, Venezia, Padova, Alessandria… vive ad Arenzano ;

: ex centrocampista di ; ospite di venerdì 18 giugno: ex giocatore della Sampdoria, col soprannome di un eroe dei cartoni animati.

Altri big del calcio rossoblucerchiato ci accompagneranno, tutti i giorni, con inizio alle ore 13.00, fino alla finale, commentando l’andamento delle partite del giorno precedente e sbilanciandosi nei pronostici di quelle della giornata in corso.

Seguiteci, vi terremo aggiornati ‘day by day’ su tutta la competizione, in particolar modo sulla Nazionale di Roberto Mancini, che sta sciorinando gioco come da tempo non si vedeva…