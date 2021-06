Sabato 19 giugno è andata in onda la nona puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Giovanni Guerrini, classe 1960, ex calciatore. È cresciuto nella Fiorentina, con la quale ha esordito in Serie A nel 1979; in seguito ha giocato con Sampdoria, Como, Barletta, Viareggio e Colligiana. Ha giocato anche con l’Italia olimpica e l’Italia Under 21.

Al centro della trasmissione i commenti sui primi otto giorni della manifestazione, in particolare riguardo alle prestazioni dell’Italia e delle favorite per il successo finale. Uno sguardo alle partite di ieri, con la vittoria della Svezia sulla Slovacchia per 1-0, ai pareggi 1-1 tra Croazia e Repubblica Ceca e 0-0 tra Inghilterra e Scozia, e agli incontri in programma oggi: Ungheria-Francia, Portogallo-Germania, Spagna-Polonia.