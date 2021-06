Martedì 22 giugno è andata in onda la dodicesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Claudio Onofri, classe 1952, ex calciatore ed ex allenatore, ora opinionista e commentatore per alcune emittenti televisive. Cresciuto nelle giovanili del Vanchiglia e del Torino, ha indossato le maglie delle prime squadre di Pro Vercelli, Montevarchi, Clodia Sottomarina, Avellino, Genoa, Torino, Catania, San Fruttuoso. Ha guidato San Fruttuoso, Ospitaletto, Spezia, Ravenna, Massese, Genoa. In seguito ha rivestito ruoli dirigenziali in Alessandria e Genoa.

Al centro della trasmissione i vari temi di interesse della competizione, nella quale sono stati disputati 30 incontri dei 51 in programma: un primo bilancio, l’analisi delle favorite e le aspettative relative al tabellone finale. Uno sguardo agli incontri giocati ieri, con le vittorie dell’Austria sull’Ucraina per 1-0, dell’Olanda sulla Macedonia del Nord per 3-0, del Belgio sulla Finlandia per 2-0 e della Danimarca sulla Russia per 4-1, ed alle partite odierne Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra.