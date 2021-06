Martedì 15 giugno è andata in onda la quinta puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Enrico Nicolini, classe 1955, ex calciatore, soprannominato il “Netzer di Quezzi”, che ha giocato per quattro stagioni nella Sampdoria, poi ha militato in Catanzaro, Napoli, Ascoli e Bologna; dal 1990 al 2018 è stato allenatore di società professionistiche.

Al centro della trasmissione i commenti relativi alle partite di lunedì: il successo per 2 a 0 della Repubblica Ceca sulla Scozia, la vittoria per 2 a 1 della Slovacchia sulla Polonia, il pareggio 0 a 0 tra Spagna e Svezia. Con uno sguardo agli incontri odierni: Ungheria-Portogallo e Francia-Germania.