Lunedì 28 giugno è andata in onda la diciassettesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Marco Rossinelli. Classe 1945, ex calciatore, cresciuto nello Spezia, ha debuttato in prima squadra in Serie C; dal 1970/71 al 1975/76 ha militato nella Sampdoria. In seguito ha giocato con Pescara, Spezia, Sambenedettese, fino al 1983. Dal 1989 ha iniziato ad allenare, guidando la Primavera del Barletta e le prime squadre di Ternana, Pistoiese, Ancona, Pisa, Savona e, recentemente, le giovanili del Valdivara 5 Terre. Attualmente allena nel settore giovanile del Canaletto Sepor.

Al centro della trasmissione aspettative e previsioni riguardo alla partita di venerdì 2 luglio tra Italia e Belgio, quest’ultimo vittorioso ieri per 1-0 sul Portogallo, ed un’analisi di quanto accaduto nel match tra gli azzurri e l’Austria. Uno sguardo anche al successo della Repubblica Ceca sull’Olanda per 2 a 0 e agli incontri di oggi: Croazia-Spagna e Francia-Svizzera.