Lunedì 14 giugno è andata in onda la quarta puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata, Saša Bjelanović, ex calciatore. Cresciuto nelle giovanili dello Zadar, ha debuttato in prima squadra, giocando poi con Dinamo Zagabria, Pola, Varteks Varaždin, Como, ChievoVerona, Genoa, Lecce, Ascoli, Torino, Vicenza, CFR Cluj, Atalanta, Verona, Varese, Messina, Pordenone. Ha giocato in quasi tutte le nazionali giovanili della Croazia, con una presenza in quella maggiore. Nell’agosto del 2015 è diventato responsabile dell’area scouting dell’Hajduk Spalato, divenendone poi direttore sportivo nel maggio del 2018.

Al centro della trasmissione le partite disputate domenica: il successo dell’Austria sulla Macedonia del Nord, la vittoria dell’Olanda sull’Ucraina e, in particolare, la sconfitta della Croazia con l’Inghilterra. Uno sguardo anche agli incontri odierni: Scozia contro Repubblica Ceca, Polonia contro Slovacchia, Spagna contro Svezia. È intervenuto in trasmissione Stefano Noschese.