Giovedì 24 giugno è andata in onda la quattordicesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa Cfc. Ex calciatore di ruolo difensore, in carriera ha giocato con Genoa, Campania Puteolana, Carrarese, Siena, Montevarchi, Cecina, Savona, Imperia, Sestrese. Dopo essere stato responsabile del settore giovanile del Savona, dal 2007 ricopre questo ruolo nella società rossoblù.

Al centro della trasmissione il percorso dell’Italia, che sabato giocherà la partita degli ottavi di finale, e i ricordi di Michele all’epoca della Campania Puteolana con Marco Rossi (tecnico Ungheria) e Massimo Battara (allenatore dei portieri della nazionale azzurra). Uno sguardo anche alle partite di ieri, con le vittorie della Svezia per 3-2 sulla Polonia e della Spagna per 5-0 sulla Slovacchia e dei pareggi per 2-2 in Germania-Ungheria e Portogallo-Francia.