Giovedì 17 giugno è andata in onda la settima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Sergio Antonio Soldano, classe 1960, argentino, in Italia dall’età di 25 anni, ex calciatore di Flandria, Banfield, Colon, Albese, Carcarese, Cairese, Loanesi e Bragno ed ora allenatore dalla lunga esperienza, che ha lavorato, tra le altre, per Parma, Inter e la nazionale di Malta. Attualmente è il responsabile tecnico del settore giovanile dell’Asd Cairese 1919.

Al centro della trasmissione, con analisi dell’incontro e rassegna stampa, la vittoria dell’Italia ieri sulla Svizzera con il risultato di 3 a 0, grazie alla quale gli azzurri hanno centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Uno sguardo anche alle altre partite di ieri, con i successi del Galles sulla Turchia per 2-0 e della Russia sulla Finlandia per 1-0, e al programma di oggi, che prevede Ucraina contro Macedonia del Nord alle ore 15, Danimarca contro Belgio alle ore 18 e Olanda contro Austria alle ore 21.