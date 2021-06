Domenica 20 giugno è andata in onda la decima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Mario Ponti, ex calciatore che nel 1983 ha debuttato in Serie A con la maglia del Genoa, in seguito allenatore e direttore sportivo. Ponti ha giocato con le maglie di Carbonia, Omegna, Casale, Mondovi, Pontedecimo, Rivarolese, Varazze e Voltrese. Ha allenato nel settore giovanile del Genoa, poi Arenzano, Cogoleto, Lagaccio, Molassana, Pegliese. Ha svolto il ruolo di direttore sportivo per Pegliese, Olimpic Pra’ Pegliese e Arenzano.

Al centro della trasmissione le ultime notizie e le aspettative riguardo alla partita tra Italia e Galles, in programma oggi alle ore 18, in contemporanea a Svizzera-Turchia. Uno sguardo anche agli incontri disputati ieri: il pareggio 1-1 tra Ungheria e Francia, il successo della Germania per 4-2 sul Portogallo e il pareggio 1 a 1 tra Spagna e Polonia.