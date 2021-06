Andrea Lenzo, presidente da undici anni e tifoso numero uno della Sammargheritese, interviene alla trasmissione “Parliamo di Sport”.

Lenzo parla del rapporto con la pubblica amministrazione, la Federazione e le squadre del territorio, mettendo in evidenza la grande unità d’intenti all’interno della dirigenza tigullina.

Il tifoso numero uno della società, approfittando del collegamento, in diretta, con Roberto Varlani (responsabile del settore giovanile) e Fabio Barabino, (tecnico dell’Under 17), elogia il lavoro del settore giovanile, in continua crescita, in fatto di qualità e professionalità dei propri allenatori e della figura carismatica del mister della prima squadra, Alessandro Giacobbe.