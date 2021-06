A tu per tu con Alfio Scala, il decano degli allenatori genovesi.

Trainer del Ca de Rissi San Gottardo, squadra che milita nel campionato regionale ligure di Prima Categoria, ha giocato, da portiere, in Sicilia, con la formazione dell’Enna, per poi ritornare in Liguria con Pontedecimo, Sampierdarenese, Bolzanetese, Anni 50 (la società da lui fondata, insieme a Nevio Macelloni).

Alfio Scala ha allenato, tra le tante, Avosso, Anpi Casassa, San Fruttuoso, Molassana, Lagaccio.

Alla guida del Molassana, ha ottenuto il miglior piazzamento della storia calcistica del club in Eccellenza.