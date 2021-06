Oro blu e biodiversità, l’incontro all’Acquario di Genova per la Giornata mondiale degli oceani

Genova. In occasione della Giornata mondiale degli oceani, in programma martedì 8 giugno, l’Acquario di Genova – per la prima volta dopo il lockdown – ospiterà dal vivo, dalle 10 alle 12.30, l’incontro Oceani e sviluppo sostenibile: sull’onda del cambiamento.

L’evento – volto a favorire il confronto tra istituzioni, imprese e organizzazioni proprio sul tema della salvaguardia dell’oro blu e della sua biodiversità – è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Acquario di Genova e ETIClab, network di aziende liguri improntate alla responsabilità sociale di impresa e permette la realizzazione della tappa genovese del Giro d’Italia della CSR.

“L’impegno per l’ambiente delle organizzazioni pubbliche e private passa anche da un nuovo modo di considerare il rapporto con mari e oceani – afferma Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – Nella tappa di Genova ascolteremo le testimonianze di organizzazioni che hanno scelto di adottare pratiche sostenibili, di investire in innovazione per proteggere la salute di ecosistemi marini e costieri, di educare il consumatore. Per salvaguardare una risorsa importante che porta benefici a tutti: al clima, alla biodiversità, alla pesca, al turismo, alla salute delle persone e del pianeta”.

Relatori in programma

I lavori della tappa saranno aperti da Giovanni Battista Valsecchi, Presidente di ETIClab, Seguiranno gli interventi istituzionali del Sindaco del Comune di Genova Marco Bucci e del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Gianni Bottalico, Responsabile delle Relazioni Territoriali di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, farà poi il punto sul raggiungimento dei 17 Goals di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e Mariasole Bianco, Presidente di Worldrise, offrirà un quadro delle attività della onlus nell’ambito della Giornata mondiale degli oceani.

Durante l’incontro, EticLab presenterà in anteprima un cortometraggio voluto dall’associazione per ispirare a guardare il nostro mare con uno sguardo più attento e consapevole. Si tratta di un’edizione speciale della serie Close to Home dedicata agli incontri più inaspettati che ci ha riservato nell’ultimo anno il Mar Ligure. Il cortometraggio è stato realizzato con il contributo di Banco BPM, per il quale alla tappa genovese del Salone interverrà Alberto Melotti, è a cura di Yoge comunicazione sensibile ed è una realizzazione di Artescienza con la supervisione scientifica di Menkab.

Saranno poi raccontate al Salone le esperienze delle organizzazioni del territorio in una tavola rotonda coordinata da Daniela Congiu, co-founder partner di Mixura alla quale parteciperanno: Frederico Lopes De Mendonça, Grocery Purchaising Director di Esselunga; Simona Bondanza, Sustainability Manager dell’Acquario di Genova; Simona Mesciulam, Direttore Marketing di Generale Conserve; Paolo Baldoni, CEO di Garbage Group; Arianna Liconti, Responsabile dei progetti scientifici di Outdoor Portofino; Despina Fragouli, ricercatrice del laboratorio Smart Materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Gianluigi Redegalli, Ideatore di Ondawatt e socio fondatore di Batred presenteranno progetti che applicano tecnologie innovative.

Le conclusioni saranno affidate a Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone.