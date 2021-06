Oregina, frontale tra due auto nella notte: quattro feriti, grave un uomo di 35 anni

Genova. Grave incidente questa notte in via Bari nel quartiere di Oregina. E’ successo all’altezza della Pam.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente, intorno a mezzanotte e mezza. La più piccola, una smart, si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118,i vigili del fuoco e la polizia locale. I pompieri hanno estratto un ferito grave dalle lamiere. Si tratta di un uomo di circa 35 anni portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Con lui, sempre al San Martino ma in codice giallo, sono state ricoverate due donne. Un quarto ferito, si tratta di un uomo sempre sui 35 anni, è stato ricoverato al Galliera in codice giallo.

Via Bari al momento è ancora chiusa per i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale, ma dovrebbe essere riaperta entro un’ora.