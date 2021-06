Ordine dei geologi della Liguria: il nuovo presidente è Paolo Airaldi

Liguria. Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Geologi della Liguria, il nuovo presidente è l’alassino Paolo Airaldi, libero professionista iscritto all’Albo dal 1993 e funzionario pubblico dal 2008, già in passato membro del consiglio dell’Ordine e segretario uscente nel mandato di consiglio appena concluso.

Forte della presenza di professionisti di affermata esperienza, ma anche di giovani geologi emergenti, l’attività del nuovo consiglio sarà rivolta alla promozione, valorizzazione e sviluppo della professione di geologo, delle sue competenze esclusive e concorrenti, anche mediante il rafforzamento dei rapporti di collaborazioni e delle sinergie con gli altri ordini e collegi professionali operanti sul territorio ligure.

Particolare riguardo, si legge in una nota, sarà dato al dialogo con la Pubblica Amministrazione “sempre in un’ottica del confronto e della collaborazione costruttiva per il raggiungimento di risultati condivisi sulle tematiche di comune interesse che riguardano il territorio regionale con particolare riguardo alla prevenzione delle problematiche di dissesto che affliggono il fragile territorio ligure”.