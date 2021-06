Nuovo Galliera, Toti: “Gara deserta? L’operazione va portata a termine, rivedere il bando”

Genova. “L’operazione deve essere portata a termine: occorrerà rivedere il bando di gara, renderlo più appetibile. Il risultato di ieri non cambia la situazione”. È il commento del presidente ligure Giovanni Toti dopo il fulmine a ciel sereno arrivato ieri pomeriggio: alla gara per la realizzazione del nuovo ospedale Galliera, un maxi appalto da 140 milioni di euro, non si è presentato nessun offerente.

“Mi sarebbe piaciuto che la gara per la realizzazione del nuovo Galliera fosse stata partecipata: è un ospedale su cui la città fa conto ed un rinnovo su cui abbiamo investito molti soldi anche come sistema sanitario regionale, dando fiducia all’amministrazione del Galliera – prosegue Toti -. Certo, abbiamo bisogno di muoverci in fretta: Galliera, Felettino, ospedale di Taggia, Erzelli sono tutte operazioni complesse che riteniamo di dover portare a termine in questa legislatura”.

Un dossier tra i più contestati della città, bersagliato da opposizioni politiche e associazioni ambientaliste che hanno anche ottenuto risultati: l’ultimo è la vittoria di Italia Nostra al Consiglio di Stato contro la riforma del vincolo ambientale sulle aree verdi dell’attuale Galliera. Una sentenza che, sperano i contrari, potrebbe complicare ulteriormente l’iter.

“Il ritardo del Galliera è un imprevisto che non ci piace, ma siamo certi che verrà superato“, aggiungeToti. La soluzione, probabilmente, sarà alzare l’asticella del prezzo fissato a base di gara, considerato evidentemente troppo basso dalle aziende del settore. L’ospedale potrà procedere con un nuovo bando di gara ma il cda dovrà approvare un costo maggiore per l’opera da 400 posti letto e 7 piani che dovrebbe essere ultimata – secondo il programma ora tutto da aggiornare – nel 2023.