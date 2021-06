Nuovi guai per il neofascista Gaetano Saya: mostra il tesserino della ‘polizia parallela’ dopo un incidente, denunciato

Genova. Nuovi guai per Gaetano Saya, il 66enne neofascista noto per aver fondato nel 2011 il nuovo movimento sociale italiano e per millantare da decenni la sua appartenenza a una sedicente polizia parallela.

Ieri pomeriggio Saya si era avvicinato in piazza De Ferrari a un uomo che aveva appena avuto un incidente stradale mostrando una placca e un tesserino con la sua foto, del tutto identici a quelli in dotazione alle forze dell’ordine.

L’uomo ha chiamato la polizia ‘vera’ che dopo aver identificato Saya, già ben noto in particolare alla Digos, ha perquisito la sua abitazione a Castelletto trovando di tutto: distintivi, uniformi, effigi della massoneria e della Nato, strumenti per fabbricare tesserini di ogni sorta, oltre a un taser e a un manganello.

È stato denunciato per possesso di segni distintivi e di armi improprie. Mentre i poliziotti stavano perquisendo casa sua ha citofonato uno sconosciuto che lo ha salutato con “Comandante sono io!”… per poi scappare avendo capito che c’era la polizia.