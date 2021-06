Nuova sala per il Cineclub Nickelodeon in via della Consolazione: lunedì l’inaugurazione

Genova, Lunedì 7 giugno alle ore 12.00 sarà inaugurata la sala ristrutturata del Cineclub Nickelodeon in via della Consolazione.

Gli interventi di ristrutturazione della sala nel pieno centro di Genova hanno visto operazioni mirate a rendere fruibile a tutti, durante tutto l’anno, l’accesso alla sala di proiezione e al laboratorio attiguo tramite l’installazione di un montascale e un moderno impianto di condizionamento d’aria a risparmio energetico.

“Con questi lavori il Nickelodeon diventerà sempre più una sala della comunità, un vero e proprio hub aggregativo dove si possono trovare proiezioni, rassegne, laboratori didattici ed educativi, momenti di sport e di socialità coinvolgendo tutte le fasce di età e con un’attenzione particolare alle tante persone fragili”, spiega il presidente di Cineguida Enrico Cimaschi.

“In questa ottica il Nickelodeon – sottolinea il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – diventa uno stupendo esempio di come pubblico e privato possano collaborare per dotare di spazi idonei il territorio. Infatti, grazie al palco concesso in comodato dal Municipio I Centro Est e alla collaborazione con Nickelodeon e l’associazione Cineguida, le scuole del Municipio avranno la possibilità di avere una sala disponibile nel cuore di Genova per poter svolgere incontri ed assemblee”.