Nuoto sincronizzato, le giovanissime atlete della Rari Nantes Camogli si fanno valere

Genova. Domenica 20 giugno la squadra di nuoto sincronizzato della Rari Nantes Camogli ha partecipato alla gara regionale alla piscina Sciorba di Genova.

Nel Solo Esordienti A terza classificata Matilde Mazzoni, quarta Emma Ferrari.

Nel Duo Esordienti A Beatrice Milanta ed Ingrid Mascialino sono giunte terze.

Nel Trio Esordienti prima posizione per Alice Zitta, Linda Gandino, Lavinia Barabino.

Per quanto riguarda la categoria Ragazze, nel Solo, Giulia Canovi si è classificata prima, Gaia Monfregola seconda, Nora Coscia terza.

Nel Duo, terza posizione per Patrizia Lauretta e Giorgia Canovi, sesta per Gaia Monfregola e Matilde Ravagnolo, settima per Francesca Lagazio e Beatrice Barroero.

Nella categoria Juniores, Silvia Terrile si è classificata quinta nel Solo e quarta nel Duo con Giorgia Pernati.

“Complimenti alle nostre ragazze, soprattutto le esordienti che hanno avuto veramente poco spazio per allenarsi in maniera ottimale. Tutte certamente hanno risentito della mancanza della piscina, ma sono certa che i risultati saranno sicuramente migliori alla prossima esibizione” afferma Elisa Canovi, l’allenatrice del team sincronizzato bianconero.