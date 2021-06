Non avevano passato il test di respirabilità, 19 tonnellate di mascherine sequestrate in porto

Genova. Tre distinti carichi di mascherine chirurgiche, del peso complessivo netto di 19 tonnellate, spedite dalla Cina a un’azienda lombarda del settore medicale, non potranno essere importati e messi in commercio a causa della non conformità agli standard previsti per questa tipologia di dispositivi, accertata a seguito delle analisi effettuate dai laboratori di Roma e Genova dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Le mascherine chirurgiche monouso, spedite in buste da 50 pezzi, per un totale di 5 milioni e 400.000 unità, con un valore commerciale iniziale di oltre 140.000 euro, sono state oggetto di una scrupolosa verifica fisica da parte dei funzionari della sezione di Voltri di ADM.

A seguito del campionamento della merce dai tre diversi container, il rapporto di prova dei laboratori doganali ha evidenziato la non conformità a quanto prescritto dalla norma UNI EN 14683:2019 (requisiti di performance) per le mascherine di tipo II per la prova di respirabilità.

La merce, non più commercializzabile come DPI-dispositivi di protezione individuale, verrà distrutta o respinta all’estero.

Si ricorda che, in base a un regolamento comunitario del 2017, le mascherine chirurgiche possono essere di 3 tipi: I, II e IIR, in relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (= 98%), a differenza delle I (= 95%); la IIR è resistente anche agli spruzzi.

Si conferma il ruolo cruciale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nella tutela della salute del consumatore, anche in un contesto così attuale come quello delle operazioni internazionali di approvvigionamento del materiale medico per il contrasto alla pandemia da Covid-19.