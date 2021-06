“Nessuno chiuda l’acqua alle fontanelle in Val Trebbia”, commissione in consiglio regionale

Genova. “Siamo soddisfatti di essere riusciti a far convocare una commissione dedicata al tema delle fontanelle della Val Trebbia. È necessario trovare soluzioni in tempi rapidi. Sono un patrimonio storico e culturale: non possono essere chiuse”, così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa.

“La questione delle fontane e dei trogoli parte sì dai comuni delle Val Trebbia, ma potrebbe interessare in futuro anche altre aree del nostro territorio”.

La consigliera Candia ha portato in consiglio regionale un’interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta quali fossero le iniziative assunte o da assumere per evitare la chiusura delle fontane e dei trogoli.

Iren – come esposto dai sindaci dei comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia in una lettera dello scorso 27 aprile 2021 – ha posizionato un contatore per ogni fontana, inviando relativo contratto di fornitura da sottoscrivere. I Comuni hanno evidenziato la necessità di una specifica regolamentazione dei consumi delle fontane e trogoli delle loro realtà che comporti l’esenzione dalla tariffazione.

Questo sia per ragioni storico-ambientali, sia economiche: non essendo in grado di sopportare costi così elevati, i primi cittadini temono sia di perdere questi manufatti (frutto del lavoro di generazioni passate e parti integranti del territorio), sia che diventino ricettacolo di acqua putrida. Non solo: la necessità di mantenere l’erogazione continua deriva da esigenze climatiche per evitare in questo modo il ricorso a periodiche e più costose procedure di manutenzione per evitare il congelamento dei tubi. I sindaci, quindi, hanno espresso il timore di dover chiudere tutte le fontane per non gravare sul bilancio comunale.

“Non possiamo permetterlo – spiega Candia –. Accogliamo con favore la proposta dell’assessore Gianpredone di portare la questione in commissione. Ricordo, però, che lo stesso giorno della protesta dei sindaci della Val Trebbia relativa alla questione delle fontanelle, sui media locali sono usciti svariati articoli che parlavano di ‘record storico per gli incassi Iren’. Questo, capirete, è stata vista come una beffa in quanto i comuni faticano ad affrontare le spese per l’acqua, mentre l’azienda vede crescere il suo fatturato”.