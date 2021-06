Genova. Ventisei bimbi della scuola d’infanzia dell’istituto comprensivo Quinto Nervi saranno ospitati per tutto il mese di giugno sul terrazzo del commissariato di polizia di Nervi per poter fare ricreazione alll’aperto.

Gli spazi esterni della loro scuola infatti sono inagibili per lavori fino a fine mese, così i poliziotti si sono offerti di far loro spazio per poter uscire all’aria aperta.

L’accordo è stato firmato stamani tra le dirigenza e il commissariato.