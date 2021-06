Nasce a Genova il Gigante Basso: un’opera di 4 metri fatta di strumenti musicali

Genova. Il “Gigante Basso” è una scultura interattiva alta quattro metri e composta da sedici bassi decorati a mano, con due speaker e diverse luci scenografiche. Un’opera d’arte, ma anche uno strumento che può essere suonato contemporaneamente da tre bassisti e realizzato in circa due anni di lavoro dall’artista genovese Marco Menin – bassista, cantautore e cantante, diplomato al Liceo Artistico Paul Klee e successivamente laureato in disegno industriale presso la facoltà di Architettura di Genova.

L’idea

“La storia del mio Gigante Basso inizia ben due anni fa, quando dopo aver collezionato bassi all’uso di “muletti” per suonare ovunque e averne uno sempre disponibile, uno in montagna, uno in campeggio, uno da portarmi al mare sotto la doccia, ho capito che avevo esagerato. Tuttavia erano ancora pochi per quello che avevo in mente, ovvero un installazione artistica interattiva, di una figura umana composta da bassi elettrici che suonasse davvero e che a soli bassisti di avere un totem adorativo e un impianto per suonare tra di loro, senza la benché minima intrusione di chitarristi” spiega l’artista.

“Comprai ancora altri bassi e nel rimetterli in sesto mi resi conto che sarebbe stato bello coinvolgere tanti tatuatori e artisti per farne prima una mostra. Quattro amici aderirono subito al progetto, i restanti non avevano tempo, quindi forte del mio retaggio creativo, decisi di proseguire da solo lo stesso, ma onorando ed esponendo lo stesso i pochi e gentilissimi amici che si erano già adoperati. Lavorando nella distribuzione per il grande spettacolo, ho avuto la possibilità di raccogliere del materiale congeniale alla creazione del Gigante, dai capelli fatti di una moltitudine di cavi jack a battipenna usati e altri scarti di bassi elettrici, fino

alle tracolle e agli stand a muro, poi saldati alla struttura. Da lì a poco è nato il Gigante Basso, la scultura iconografica per soli bassisti più alta e unica al mondo”.

Il concetto creativo

“L’ ispirazione del Gigante basso, proviene senza dubbio dal genere fantascientifico che mi appassiona da sempre, facendomi pensare e sognare allo stesso momento e mettendomi in relazione costante con il concetto scivoloso del tempo in tutte le sue declinazioni, perché è proprio da qui fondamentale che parte il mio bisogno di comunicare, ovvero lasciare una traccia solida e permanente della mia esistenza in questo mondo.

Film come “Il Gigante di Ferro” o “Ultimatum alla Terra”, mi hanno ispirato per dare un‘identità grafica basica al Gigante Basso e al tempo stesso comunicare una semplicità di forma che valorizzi il più possibile l’artwork dei bassi, restando volutamente in secondo piano. Libri come “Messaggio per un’Aquila che si crede un pollo” di Anthony De Mello, hanno aiutato e instradato il lato

introspettivo del concept, solo il titolo, rivela forza e fragilità, equilibri e contrapposizioni che appartengono da sempre al mio carattere istrionico, solare e malinconico. In antitesi col mondo intero, posso affermare che il particolare periodo storico di una pandemia globale, mi ha permesso di dare un accelerata notevole al mio progetto, poiché non avendo incombenze lavorative e familiari durante il lockdown, mi ha permesso di concentrarmi solo su questo, portando il mio impegno sulla scultura ad un altro livello”.