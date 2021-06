Movida violenta, agente della polizia locale preso a pugni in via Canneto il Lungo

Genova. Stanotte, all’1.30, una pattuglia del reparto Giudiziaria della polizia locale è intervenuta in via Canneto il Lungo, nel centro storico, per dividere un uomo e una donna che si stavano accapigliando.

Da dietro è sopraggiunto un giovane che ha aggredito la squadra, colpendo ripetutamente un commissario con pugni al volto. L’uomo, che si era avventato sull’operatore di Polizia locale, è stato fermato a fatica dai colleghi mentre altri giovani presenti sulla strada stavano accerchiando la squadra e si avvicinavano minacciosi.

In seguito sono sopraggiunti altri operatori della polizia locale in servizio in centro storico. Il commissario è stato trasportato in ospedale dove i sanitari hanno deciso una prognosi di 15 giorni per la frattura delle ossa nasali.

Il giovane è stato arrestato e altre due persone sono state denunciate in stato di libertà. Si tratta solo di uno degli episodi dell’ultima notte che ha visto ancora una movida fuori controllo in centro storico.