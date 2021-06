Movida selvaggia, 23enne ubriaco ruba un estintore da un’ambulanza: denunciato

Genova. Ha approfittato dell’assenza dei militi per rubare da un’ambulanza ferma in piazza Matteotti un estintore e una borsa medica, forse per scagliarli o usarli contro qualcuno. Per questo un 23enne, completamente ubriaco dopo la serata di movida nei vicoli, è stato denunciato la scorsa notte dalla polizia per tentato furto.

Tutto è iniziato a notte fonda. Erano le 3.45 quando gli agenti del commissariato centro hanno notato una scena sospetta dalla telecamere di videosorveglianza: un gruppetto di cinque ragazzi in salita Pollaiuoli stava inveendo contro un residente che dai piani alti si lamentava per il frastuono. Sul posto è stata inviata dunque una volante.

Mentre l’auto si avvicinava, i poliziotti hanno assistito alla scena in diretta: uno dei giovani si è diretto verso l’ambulanza in sosta, che era intervenuta per soccorrere un residente, ha aperto il portellone che non era stato bloccato, ha preso l’estintore e la borsa medica ed è sceso di nuovo verso il centro storico.

Gli agenti hanno subito individuato il ragazzo e gli hanno intimato di lasciare il materiale. Il gruppetto dei suoi amici si è disperso, mentre l’autore della bravata è scappato abbandonando il maltolto, poi restituito ai militi della Croce Verde.

Il giovane, residente a Genova e di nazionalità italiana, è stato fermato all’altezza del Carrefour di via Canneto il Lungo. Oltre alla denuncia a piede libero è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.