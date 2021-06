Movida, operazione “alto impatto” dei carabinieri: denunce per droga e alcol alla guida

Genova. Operazione “alto impatto” dei carabinieri di Genova nelle notti della movida per contrastare situazioni di degrado, molestia e ubriachezza o che di prevenzione dell’abuso di alcol e stupefacenti alla guida.

L’attività è stata svolta tra sabato e domenica nei luoghi particolarmente interessati dalla vita sociale.

Nell’ambito dei servizi i militari della compagnia Carabinieri di Arenzano hanno denunciato tre persone: un 48 enne residente nella provincia di Milano, sorpreso alla guida della sua auto in “stato di ebbrezza” al quale è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Poi un 31 enne genovese, che sempre in auto, è stato trovato in possesso di un punteruolo e di una modica quantità di cocaina e hashish e pertanto è stato denunciato per “porto di oggetti atti ad offendere”, nonché segnalato alla prefettura quale consumatore di stupefacenti.

Un cittadino marocchino minorenne, fermato per un controllo è risultato privo di documenti e di permesso di soggiorno e pertanto veniva deferito per “inosservanza degli obblighi relativi al soggiorno”. Inoltre due studenti trovati in possesso di due grammi circa di hashish saranno segnalati quali assuntori di stupefacenti.

I militari della compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato quattro persone: un milanese di 24 anni e un genovese di 26 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” poiché sottoposti al test dell’etilometro sono risultati rispettivamente avere un tasso alcoolico pari g/L 0.89 e g/L1,17. Le patenti di guida sono state ritirate.

Due milanesi, un 32 enne con precedenti e una ragazza di 28 anni, sottoposti a controllo poiché in lite tra loro in mezzo alla strada rifiutavano di fornire le proprie generalità e opponevano resistenza allo scopo di sottrarsi all’identificazione. Entrambi sono stati deferiti per “resistenza a P.U. e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”.

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno deferito 5 persone di età compresa tra i 32 e 38 anni, di cui 4 con pregiudizi di polizia, tutti abitanti nella provincia di Bergamo poiché durante l’arco notturno, presso la spiaggia sita in località “ La Secca”, mediante l’utilizzo di una cassa portatile che emetteva musica ad alto volume e con schiamazzi ed urla, disturbavano il riposo delle persone ospiti di un limitrofo campeggio e di alcuni alberghi siti nelle vicinanze. I cinque sono stati denunciati in stato di libertà per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in concorso”