Movida, in arrivo il piano per il weekend: vicoli ad accesso limitato contro gli assembramenti

Genova. Polizia locale dislocata nei punti più nevralgici della movida per limitare gli accessi e prevenire gli assembramenti. È una delle soluzioni che domani mattina saranno sul tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato alle 9.30 in prefettura su richiesta del Comune. Ci sarà l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale ma anche il questore Sergio Ciarambino. Perché il reclamo di Palazzo Tursi è stato chiaro: “Serve la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, i vigili da soli non ce la fanno”.

Il venerdì sera è dietro l’angolo e stavolta bisognerà arrivarci preparati. Una possibile mitigazione è quella già sperimentata sabato scorso: quando un vicolo si riempie oltre i livelli di guardia, un gruppo di agenti si schiera all’ingresso e fa transitare le persone su percorsi alternativi. È stato fatto ad esempio tra salita Pollaiuoli e vico Lavezzi. Non sarebbe quindi un vero e proprio “numero chiuso“, anche se l’ipotesi non è completamente tramontata, ma piuttosto una regolamentazione dei flussi pedonali. Che non servirà a evitare urla e schiamazzi, ma abbasserà il livello del caos rendendo più facile intervenire su ubriachi molesti e violenti.

“Intendiamo coordinarci con tutte le forze dell’ordine, non c’è solo la polizia locale – ha spiegato oggi l’assessore Giorgio Viale -. Ovviamente noi faremo la nostra parte, le ordinanze sono già state avviate per eliminare il consumo di alcol in strada e soprattutto ridurre quella componente di mala movida da parte di minorenni che cercano lo sballo e poi finiscono purtroppo in coma etilico. Una delle idee possibili è regolare i flussi umani, ma questo va fatto insieme a tutte le altre forze dell’ordine”.

Ed è quello che domani si dirà in prefettura. “Non ci sono bacchette magiche per risolvere il problema – aggiunge il comandante della polizia locale, Gianluca Giurato -. Ovviamente non possiamo essere lasciati soli. In media ogni venerdì e ogni sabato impieghiamo 40 operatori, sia in borghese sia in divisa, per presidiare il centro storico. Stiamo elaborando possibili ulteriori soluzioni che speriamo possano migliorare la situazione”.