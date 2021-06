Genova. Una trentina di sanzioni da 500 euro ciascuna: è il bilancio della prima notte di entrata in vigore della nuova ordinanza “anti-movida” firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, quella che proibisce il consumo e la detenzione di bevande alcoliche in aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione dei dehors dei locali, in tutta l’area del centro storico dalla mezzanotte alle 7 del mattino fino al 1° settembre.

A far capire che l’ordinanza è stata sostanzialmente ignorata, del resto, erano anche le nostre immagini in diretta catturate poco dopo la mezzanotte. Soprattutto nella zona di San Donato erano molti i giovani e giovanissimi che consumavano alcolici in piedi davanti ai locali. Ancora protagonisti cori da stadio, urla, botte sulle saracinesche. Un copione che il coronavirus aveva fatto dimenticare e che invece è tornato prepotentemente attuale con l’ingresso della regione in zona bianca.

Elevate anche alcune sanzioni a locali (sei quelli colpiti da chiusura negli scorsi giorni) tra cui uno che è riuscito nell’impresa di prendere due multe in una sola serata per violazione delle ordinanze sulla movida. Situazione ben diversa da quella di piazza delle Erbe dove continua il presidio degli steward pagati dai negozianti per assicurare il rispetto delle regole sul distanziamento.

Numerosi anche nella scorsa nottata gli interventi della polizia locale e delle forze dell’ordine, ma anche del 118 che ha soccorso alcuni ragazzi pesantemente ubriachi dopo la serata nei vicoli. Un episodio abbastanza curioso è capitato tra piazza Matteotti e salita Pollaiuoli dove un 23enne genovese, dopo aver litigato con un residente esasperato dal rumore quando erano quasi le 4 del mattino, ha rubato un estintore da un’ambulanza in sosta, subito identificato e acciuffato dalla polizia di Stato che lo ha denunciato per tentato furto.

Altra misura presa dai vigili urbani è stata l’istituzione del “senso unico pedonale” in alcuni vicoli per evitare le situazioni di assembramento. Così, a un certo punto, tre agenti si sono messi in piazza Pollaiuoli e hanno indirizzato le persone in discesa verso vico Lavezzi.

L’ordinanza, aveva spiegato ieri il Comune,” è resa necessaria dal forte afflusso di persone dovuto alla progressiva riapertura dei servizi di somministrazione e ristorazione ed è stata presa per mitigare fenomeni di assembramento, risse, aggressioni e danneggiamenti nelle zone della movida a tutela dei residenti, dei commercianti e di tutti coloro che vivono la realtà del centro storico”. A questa misura si aggiungono quelle già in vigore sugli orari di chiusura e sul divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro.