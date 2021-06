Movida fuori controllo: 16enne lancia bottiglia contro i poliziotti, cori e proteste contro gli agenti

Genova. Ha lanciato una bottiglia contro gli agenti di polizia che questa notte erano impegnati nei controlli della prima serata di movida perché i poliziotti gli avevano detto ti mettersi la mascherina. E’ successo stanotte in via dei Giustiniani in centro storico.

Protagonista un 16enne genovese che è poi riuscito ad allontanarsi. I poliziotti tuttavia, che sono stati raggiunti dai cocci dei vetri, lo hanno visto bene e lo hanno identificato poco dopo in piazza Caricamento grazie alle telecamere.

Questo di questa notte in centro storico non è stato un turno semplice per i poliziotti delle volanti a causa dell’alto numero di giovani ubriachi che hanno contestato con cori e urla i controlli di polizia.

Una situazione “intollerabile” secondo l’assessore alla sicurezza Giorgio Viale che ha auspicato sanzioni pesanti mentre il comandante della polizia locale Gianluca Giurato ha annunciato un rafforzamento dei controlli nelle prossime serate.