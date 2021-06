Motociclista cade in galleria sulla A12, trasportato in fin di vita al San Martino

Genova. Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla A12, dove un motociclista ha pero il controllo della sua moto cadendo rovinosamente a terra e riportando gravissimi traumi.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 15 nel tratto compreso tra Genova Est e Nervi nella carreggiata in direzione Genova: l’uomo, sulla cinquantina, ha perso il controllo del mezzo mentre transitava in una galleria, andando a impattare violentemente sull’asfalto.

Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso del San Martino, dove è stato intubato e trasportato in rianimazione. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’evento.