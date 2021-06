Morte di Camilla, cartelle e anamnesi in mano alla procura: domani l’autopsia

Genova. Cartelle cliniche, anamnesi, documenti, prescrizioni: tutto il materiale prodotto dal giorno della vaccinazione all’ospedale di Chiavari, a quello della prima visita in pronto soccorso a Lavagna, fino all’ultimo minuto di ricovero in ospedale San Martino, sarà consegnato oggi dai carabinieri del Nas ai pm della Procura di Genova che indagano sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne deceduta dopo essere stata vaccinata con Astrazeneca il 25 maggio.

Domani sarà poi disposta l’autopsia, che sarà effettuata da Luca Tajana e Franco Piovella. Il pool di magistrati coordinati da Stefano Puppo e Francesca Rombolà chiederanno agli esperti di capire se ci sia stata una correlazione tra l’assunzione del farmaco anglosvedese e la doppia terapia ormonale (con Progynova e Dufaston) che Camilla stava seguendo da qualche tempo, almeno secondo quanto accertato finora dagli investigatori.

Ieri sulla morte della giovane anche le parole del presidente del consiglio Mario Draghi: “Non doveva accadere”. L’interrogativo dei pm è proprio questo: questa morte si poteva evitare? Al di là della questione chimica dei possibili effetti controproducenti dell’assunzione contemporanea di ormoni e vaccino, l’altra questione è legata alla piastrinopenia di cui la 18enne era affetta.

La malattia autoimmune è fra quelle elencate nella lista ministeriale come presupposto per la categoria dei fragili. Camilla, in quanto fragile, avrebbe potuto essere segnalata all’Asl e avrebbe dovuto ricevere quindi vaccini di tipo freeze, Moderna e Pfizer. Chi avrebbe dovuto segnalarlo all’azienda sanitaria? Da prassi il medico di base che, infatti, sarà la prossima persona ad essere sentita.

Ieri un saluto a Camilla Canepa all’inizio della partita di serie D tra Sestri Levante e Saluzzo, allo stadio Sivori è stato osservato un minuto di silenzio.

Nel weekend intanto sono state quattro le persone ricoverate negli ospedali genovesi per timori legati a mal di testa sopraggiunti dopo la vaccinazione.