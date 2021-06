Monopattini, da oggi casco obbligatorio e limiti di velocità in tutta la città

Genova. Limite di velocità a 20 km/h sull’intera rete viaria cittadina, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato, e obbligo di indossare un casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni che circolano sulle strade all’interno del centro abitato urbano.

Sono questi i provvedimenti entrati in vigore oggi, martedì 1 giugno, disposti da un ordinanza del Comune di Genova, con relative sanzioni applicabili da subito.

Il provvedimenti si incasella all’interno della normativa nazionale che nel 2020 individua specifiche regole per la circolazione stradale di questo veicolo consentendo tuttavia ai comuni di disporre ulteriori misure in base a particolari esigenze di circolazione e di caratteristiche strutturali delle strade. Proprio seguendo queste direttive, l’ordinanza comunale stabilisce norme che vanno ad inserirsi anche nell’ampio dibattito in corso fra utenti, operatori ed enti pubblici. Nei giorni scorsi in consiglio comunale era stata votata una mozione di Fratelli d’Italia si questo tema.

Ecco i dettagli della normativa. I monopattini elettrici possono essere condotti dal compimento del quattordicesimo anno di età e, dal punto di vista regolamentare, sono equiparabili alle biciclette. Devono essere provvisti di un campanello o di un segnalatore acustico e, dove esistenti, devono transitare sempre sulle corsie ciclabili mentre è sempre vietato circolare sui marciapiedi o contromano. Sul monopattino non si possono portare persone, oggetti o animali. Mezz’ora dopo il tramonto o in particolari condizioni atmosferiche di scarsa visibilità, occorre utilizzare dispositivi di illuminazione ed indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti.