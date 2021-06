Molesta i passanti e si dichiara appartenente alle forze dell’ordine: uomo denunciato ai Giardini Govi

Genova. Molestava i passanti, dichiarandosi come appartenente alle forze dell’ordine: per questo motivo, dopo numerose segnalazioni, i carabinieri di Genova sono intervenuti denunciandolo.

E’ successo ai Giardini Govi ieri pomeriggio, quando un uomo di 47 anni, senza fissa dimora, è stato segnalato al comando dei carabinieri, immediatamente intervenuti per identificarlo e cercare di condurlo a ragione.

Durante gli accertamenti, però, l’uomo ha fornito informazioni false rispetto alla sua identità, e per non farsi identificare avrebbe, secondo quanto riportato dai militari, strattonato gli agenti. Per questo motivo è stato prima immobilizzato e poi denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.