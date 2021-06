Genova. Furto ieri mattina intorno alle 12 in via Geirato a Molassana. La vittima è un corriere che traportava prodotti di monopolio, in particolare sigarette e sigari.

L’uomo è sceso dall’auto per effettuare una consegna senza chiuderla a chiave. Quando è tornato il carico era sparito.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti. Il furto ammonta a circa 1500 euro.