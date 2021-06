Genova. Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina in via Allende sulle alture di Molassana. Per cause da chiarire un’auto si è ribaltata.

Nessuno a bordo è rimasto ferito in maniera grave e non risultano altri mezzi coinvolti. L’auto, prima di adagiarsi su un fianco, è andata a sbattere contro un palo a bordo strada lasciandolo divelto.

Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione.

guarda tutte le foto 9



Molassana, auto si ribalta in via Allende: non ci sono feriti gravi

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto